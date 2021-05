Hamm

Samstag geht es los: Schnelltests gibt's jetzt im Drive-in an der Thalhauser Mühle

Die Verbandsgemeinde Hamm eröffnet am Samstag, 22. Mai, ein Corona-Schnelltestzentrum. Bereits am Donnerstag, 20. Mai, beginnt zusätzlich ein mobiles Team mit seinen Besuchen in vier Ortsgemeinden.