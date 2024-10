Saisonschluss in der Grube Bindweide: Letzte Einfahrt ist Anfang November

Wer noch dieses Jahr in die Grube Bindweide einfahren möchte, hat dazu noch Gelegenheit bis Sonntag, 3. November. Dann geht die diesjährige Saison im Besucherbergwerk und in der Grubenschmiede zu Ende. Wie aus einer Pressemitteilung des Bergwerksteams hervorgeht, freuen sich die Organisatoren auf viele Gäste – Jung und Alt, Familien und Gruppen, die noch die verbleibenden Tage nutzen wollen, eine eindrucksvolle Untertageführung beziehungsweise Schmiedevorführung zu erleben.

Die allgemeinen Öffnungszeiten sind noch an diesem und kommenden Wochenende (Samstag und Sonntag) sowie diese und in der nächsten Woche mittwochs jeweils von 14 bis 17 Uhr. Für Gruppen könnten noch Sonderführungen außerhalb dieser Öffnungszeiten vereinbart werden.

An den kommenden zwei Samstagen, am 26. Oktober und am 2. November, können die Besucherinnen und Besucher außerdem noch die Vorführungen in der Grubenschmiede erleben – und wer sich traut, kann mitschmieden. Der Eintrittspreis für die Untertageführung beträgt 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Für Familien und bestimmte Personengruppen gibt es ermäßigte Eintrittspreise.

Vorher buchen

Und noch einen Tipp hat das Bergwerksteam parat: Damit Besucher einen sicheren Platz in der Grubenbahn bekommen, sollte das Erlebnis einer Untertageführung durch die Grube Bindweide rechtzeitig vorher gebucht werden – am besten im Internet über die Seite www.bindweide.de. Weitere Buchungsmöglichkeiten sind per E-Mail an info@bindweide.de oder auch telefonisch während der Dienstzeiten der Tourist-Information unter 02741/291118.

Bei einer spontanen Entscheidung für das Bergbauerlebnis besteht die Möglichkeit, während der jeweiligen Öffnungszeiten im Besucherbergwerk anzurufen: Telefon 02747/7845.