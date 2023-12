Plus Wehbach Ringtennisspieler geehrt: Maximilian Speicher erhält den „Stern des Sports“ Ringtennisspieler Maximilian Speicher hat schon so manche Auszeichnung eingefahren. Doch als ihm Klaus-Jürgen Griese den „Stern des Sports“ überreichte, da war auch der 36-Jährige vom VfL Wehbach sichtlich überrascht. Von Claudia Geimer

Die 2020 von Griese als Sportbeauftragter der Verbandsgemeinde Kirchen initiierte Auszeichnung fehlte noch im Trophäenschrank des erfolgreichen Sportlers. Mit zwei Medaillen, Gold in der Mannschaft und Bronze im Einzel, kehrte Speicher von den Ringtennis-Weltmeisterschaften in Pretoria zurück. „Es war wahnsinnig heiß da unten. In der Mittagszeit gab es Spielpausen während ...