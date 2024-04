Plus Altenkirchen

Regionalladen in Altenkirchen feiert 10-Jähriges: Empfang zu Ehren des Unikums

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Anlässlich des Empfangs zum Unikum-Geburtstag versammelten sich die Ladenleiterinnen der vergangenen zehn Jahre und der Vorstand fürs Foto (von links): Holger Schrick, Katja Vollmer, Anja Eich, Olaf Riesner-Seifert, Cornelia Obenauer, Adelheid Braun, Margret Staal und Gerda Prinz freuten sich über die vielen Gäste, die den Abend mitgestalteten. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Seit zehn Jahren gibt es schon den Regionalladen Unikum in der Bahnhofstraße in Altenkirchen. Er bietet eine Vielfalt an regional erzeugten Lebensmitteln, handwerklichen und künstlerischen Produkten oder Dienstleistungen von gut 120 Produzent. Im Zeichen von immer mehr Leerstand in der Stadt ein wirkliches „Unikum“. Was macht das Geschäft für die Altenkirchener so attraktiv?