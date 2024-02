Bahnreisenden mag es schon aufgefallen sein. Am Betzdorfer Bahnhof sind verstärkt die Bagger am Gleis 107, das bereits seit Längerem außer Betrieb ist, im Einsatz. Was dort genau passiert und warum die Verbindung vom Park-and-ride-Parkplatz zu den Gleisen nun gekappt ist, hat die RZ bei der Deutschen Bahn nachgefragt.