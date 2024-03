Plus Betzdorf

Ramadan in Betzdorf: Zu Besuch beim ersten Fastenbrechen

Von Daniel-D. Pirker

i Vor dem gemeinsamen Fastenbrechen geben Helfer den Gästen das Essen im Speisesaal der Moschee aus. Fotos: Daniel.D. Pirker Foto: Daniel-D. Pirker

Draußen kündigt sich der Sonnenuntergang an. Der mit Trennwänden nach Geschlechtern unterteilte Speisesaal in der Sultan Ahmet Moschee in Betzdorf füllt sich nach und nach. Die Schlange vor der Essensausgabe wächst. Die Muslime sind zum ersten Fastenbrechen des kürzlich begonnenen Ramandan zusammengekommen.