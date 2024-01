Plus Altenkirchen Prozess am Amtsgericht Altenkirchen: Mann verursachte mit 3,11 Promille mehrere Unfälle Ein 48-Jähriger musste sich vor dem Amtsgericht Altenkirchen wegen einer fahrlässigen Rauschtat verantworten. Der Angeklagte soll im Oktober 2022 mit 3,11 Promille Auto gefahren sein und dabei mehrere Unfälle im Kreis Altenkirchen verursacht haben. Von Annika Stock

So sei er beim Ausparken mit einem parkenden Bus kollidiert, an dem ein Schaden von circa 2400 Euro entstanden sei, anschließend sei er einfach weggefahren. Auf der B 8 Richtung Weyerbusch habe er bei der Kollision mit Leitplanken einen Schaden von circa 1100 Euro verursacht. Danach sei der damals 47-Jährige in ...