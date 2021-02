Für zahlreiche Beschäftigte bei privat geführten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Rheinland-Pfalz gilt erstmals seit dem 1. Januar ein eigener Tarifvertrag. Das trifft auch für die Mitarbeiter der beiden Wohngruppen von Mutabor Mensch & Entwicklung sowie einer Eltern-Kind-Einrichtung der Koewal Jugendhilfe in Hamm zu, wie es in einer Pressemitteilung von Mutabor heißt.