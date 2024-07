Plus Forst/Betzdorf

Polizei Betzdorf geht Vorfall nach: Mann soll zwei Mädchen auf Spielplatz in Forst angesprochen haben

i Symbol Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Am Donnerstag, 25. Juli, soll ein Mann auf dem Spielplatz in Forst zwei Mädchen angesprochen haben. Entsprechende Hinweise, die in den sozialen Medien aufgetaucht sind, bestätigt die Kriminalinspektion Betzdorf unserer Zeitung auf Nachfrage.