Plus Scheuerfeld Polizei Betzdorf ermittelt: Hakenkreuz als Skulptur in Scheuerfeld Von Daniel-David Pirker i Nicht das erste Mal tauchen Hakenkreuze in Scheuerfeld auf. Doch diesmal haben sich die unbekannten Täter besonders viel Mühe gegeben. Foto: Lino Mirgeler/DPA Harald Dohm, Ortsbürgermeister von Scheuerfeld, dachte, dass es mit den Hakenkreuzschmierereien im vergangenen Herbst sein Ende gefunden hat. Doch nun gibt es einen erneuten Vorfall. Diesmal nichts Aufgesprühtes, sondern eine zwei Meter hohe Konstruktion. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Lesezeit: 1 Minute

„Da gefriert mir das Blut.“ Der Ortsbürgermeister von Scheuerfeld, Harald Dohm, gibt sich gegenüber unserer Zeitung schockiert über das, was sich am Montag hinter einem Wohnhaus in der Hauptstraße in der Muhlau zugetragen hat. Die Bewohnerin informierte die Polizei über Unbekannte, die dort eine Metallkonstruktion in Form eines Hakenkreuzes aufgebaut ...