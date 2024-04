Plus Betzdorf Podiumsdiskussion in Betzdorf: Kandidaten stellen sich Bürgerfragen Von Thomas Leurs i EIn Plakat auf der Steinerother Straße macht auf die Podiumsdiskussion der beiden Bürgermeisterkandidaten aufmerksam. Foto: Thomas Leurs In der Stadt Betzdorf haben die Wählerinnen und Wähler bei den anstehenden Kommunalwahlen am 9. Juni die Wahl: zwischen dem Amtsinhaber Benjamin Geldsetzer (SPD) und seinem Herausforderer Johannes Behner (CDU). Am Freitag, 3. Mai, findet eine Podiumsdiskussion zwischen den beiden in der Betzdorfer Stadthalle statt, organisiert von der FDP. Und unsere Zeitung wird auch dabei sein. Lesezeit: 2 Minuten

Es ist durchaus schon eine kleine Tradition in der Stadt, dass die Freien Demokraten die Stadtbürgermeisterkandidaten auf die Bühne für ein Gespräch holen. So war es im Jahr 2006 als Bernd Brato (SPD) gegen Hans-Günther Ehlgen (CDU) in Breidenbacher Hof angetreten ist. So war es zehn Jahre später, als in ...