Plus Altenkirchen Pianistischer Glanz erfüllt Kreisverwaltung: Letztes Jahreskonzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ Nahezu orchestrale Pianobrillanz, Technik vom Feinsten und eine Künstlerin, die mit spielerischer Leidenschaft und Ausdrucksstärke begeisterte, das war das, was mehr als 50 Besucher am Sonntag im Altenkirchener Kreishaus erlebten. Es war das letzte Konzert der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in diesem Jahr, und es war eines, das den allesamt hochwertigen Veranstaltungen im Vorfeld sozusagen den krönenden Abschluss gab. Von Thomas Hoffmann

Die Südkoreanerin Sarah (Seul A) Jeon spielte nicht nur Klavier, sie verwandelte für mehr als eineinhalb Stunden den Flügel in ein Klanggebilde, das man in seiner Vielseitigkeit und Fülle so wohl nur sehr selten erlebt. „Sie fragen sich sicher, was es mit den Worten ,Seul A' in der Klammer auf ...