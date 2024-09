Partei in Schieflage: Die Wahl des Kreisbeigeordneten Fred Jüngerich in Altenkirchen hat für die Grünen ein internes Nachspiel. Landes- und Kreispartei kritisieren, dass die Wahl nur mit Stimmen der AfD habe erfolgen können. Beigeordneter und das Fraktionstrio sollen zurücktreten, so die Forderung. Doch in ersten Reaktionen lehnen dies sowohl Jüngerich als auch Fraktionschefin Anna Neuhof ab. Symbol Foto: Marijan Murat