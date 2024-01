Betzdorf

Paukenschlag im Betzdorfer Beamten-Theater: Bürgermeister Brato zieht sich zurück

Die Pressemitteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Betzdorf-Gebhardshain ist zwar knapp bemessen, kommt aber einem Paukenschlag gleich. Bürgermeister Bernd Brato (SPD) hat demnach am Dienstag die Versetzung in den Ruhestand mit Ablauf des 31. März, kurz vor Vollendung seines 65. Lebensjahres, beantragt. Brato geriet im Rahmen der „Beamtenaffäre“ in große Kritik.