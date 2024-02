Ortsverband Altenkirchen-Flammersfeld stellt Weichen: Frauen geben im Vorstand der Grünen die Richtung vor

Der neue Grünen-Vorstand mit Erika Alsbach, Nadja Michels, Miriam Funk und Judith Gondorf (von links). Foto: Ulli Gondorf

Auf der Mitgliederversammlung zeigte sich, wie viel sich in den vergangenen Jahren im Ortsverband bewegt hat. Es wurden gleich mehrere Veranstaltungen etabliert. Die inzwischen beliebte Kleidertauschparty wurde ins Leben gerufen und fand bisher viermal statt. Weiterhin gibt es nun traditionell das „Grüne Sommerfest“ in Hasselbach, immer am letzten Sonntag der Sommerferien. Und die Idee des Stammtisches wurde erweitert um die Reihe „Grüne vor Ort“. So treffen sich seit über einem Jahr Grünen-Mitglieder und Interessierte bei Betrieben, Initiativen und Vereinen in der Region und bekommen einen besonderen Einblick in die jeweiligen Gewerke.

Jetzt wurde neu gewählt. Ein rein weiblicher Vorstand tritt an und hat sich viel vorgenommen für die nächsten zwei Jahre. Der Radwegeausbau beschäftigt die Beteiligten ebenso wie die bevorstehenden Kommunalwahlen und die bessere Vernetzung mit anderen Gruppen. Außerdem ist die geplante Schließung des Altenkirchener DRK-Krankenhauses aktuelles Thema. Die Anwesenden auf der Mitgliederversammlung waren sich einig, dass die medizinische Versorgung im Kreis erhalten bleiben muss und eine Schließung des Altenkirchener Standortes unzumutbar ist.

Mit diesen und weiteren Aufgaben startet der Vorstand nun durch: Judith Gondorf und Nadja Michels sind als Sprecherinnen gewählt, Miriam Funk ist Kassiererin, die Sprecherin des Kreisvorstandes Claudia Leibrock und Erika Alsbach als Inklusions-Beauftragte sind Beisitzerinnen.

Wer sich für grüne Politik in der Verbandsgemeinde engagieren möchten, kann beim nächsten Stammtisch am Donnerstag, 7. März, dabei sein. Dann treffen sich Grüne und Interessierte in der Trattoria „Gust Italia“ in Altenkirchen um 19 Uhr.