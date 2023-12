Notschlafstelle in Altenkirchen: Eine Suche nach einer Herberge der anderen Art

„Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge …“ Unzählige Menschen werden über Weihnachten wieder diesen vertrauten, biblischen Versen lauschen. Hand aufs Herz: Gerade an diesen festlichen Tagen berührt uns die Not der Heiligen Familie besonders. Jeder hätte der jungen Mutter eine komfortablere Unterkunft und dem Jesuskind ein warmes Bettchen gegönnt.