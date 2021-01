Niederfischbach: Buchausleihe am offenen Fenster

Nach dem erneuten Lockdown, der auch die Schließung der Büchereien erforderte, wollte die Katholische Öffentliche Bücherei Niederfischbach nach eigenen Angaben ihren Lesern die Möglichkeit geben, sich weiter mit Lesestoff zu versorgen. Die KÖB bietet daher einen neuen Service an: die Buchausleihe am geöffneten Fenster.

Das funktioniert so: Die Leser können die gewünschten Medien – Buch, CD, Zeitschrift, Spiel – bestellen, entweder über die Webseite der Bücherei, per E-Mail, Telefon oder Nachricht im Briefkasten. Sonntags von 10.15 bis 12 Uhr und dienstags von 16 bis 18 Uhr können sie ihre Bestellung am Fenster auf der Rückseite der Bücherei abholen. „Eine gute Sache, so nicht auf das Lesen verzichten zu müssen“, lobt eine Leserin das Angebot.

Kontakt zur KÖB unter www. bibkat.de/niederfischbach, E-Mail an koeb-niederfischbach@ online.de, oder Tel. 02734/617 91 (sonntags und dienstags während der Öffnungszeiten).