„Dialog am Mahnfeuer“ – das Motto war Programm auf einer von drei Landwirten ins Leben gerufenen Veranstaltung an der B 8 bei Hasselbach. Es ging dabei nicht nur darum, ein Signal an die Politik und die demonstrierenden Bauern in Berlin zu senden. Unter den über 350 Teilnehmern mischten sich auch zahlreiche Bürger und teils Politiker.