Plus Kirchen-Wehbach Neueröffnung „Zum Ventil“ in Wehbach: Wieso für „Felix“ Shabanaj ein Traum wahr wird Mit der Wiedereröffnung der Wehbacher Gaststätte „Zum Ventil“ schließt sich für Betreiber Fadil Shabanaj auch ein Lebenskreis. Während seiner früheren gastronomischen Stationen in Niederfischbach, Wenden, Wehbach, Wissen und zuletzt Herdorf hat der 50-Jährige tiefe Spuren in der heimischen Branche hinterlassen. Von Daniel-D. Pirker

Die erste Woche ist ausgebucht. Am Mittwoch eröffnet eine Gaststätte im Gewerbegebiet in Wehbach neu, die sich innerhalb von nur wenigen Jahren einen Kultstatus in der Region und darüber hinaus erarbeitet hatte. Dass an diese Erfolgsgeschichte angeknüpft werden kann, darauf lassen nicht nur die Reservierungen schließen. Denn zwei zentrale Charakter ...