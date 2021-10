Kirchen

Kirchen – Sachbeschädigung durch Graffiti

Am 20.10.2021, gegen 22:00 Uhr zeigte der Inhaber eines Baumarktes in Kirchen eine Sachbeschädigung an dem Markt an. Ein bisher unbekannter Täter hatte den Einkaufwagenunterstand mit schwarzer Farbe besprüht und dadurch Sachschaden verursacht.