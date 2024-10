Plus Kirchen

Nachtragshaushalt in Kirchen: Stadt kann sich über höhere Einnahmen freuen

i Der obere Teich am Offhausener Dorfplatz soll in Zukunft verschwinden. Foto: Thomas Leurs

Zu Beginn der Sitzung des Kirchener Stadtrates am vergangenen Dienstag hat Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen erfreuliche Nachrichten. Er spricht von deutlichen Verbesserungen im Haushalt. Zudem steht der Rückbau eines Teiches in Offhausen an.