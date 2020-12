Altenkirchen/Roth

Hämatome am Kopf und ein Schädel-Hirn-Trauma: Die äußerlichen Verletzungen, die der siebenjährige Nick (Name von der Redaktion geändert) bei einem Autounfall im November 2019 auf der B 62 in Roth-Oettershagen erleidet, sind gravierend. Vor allem aber machen ihm die psychischen Folgen zu schaffen. Das Kind leidet noch immer unter Albträumen, wie seine Mutter, die bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde, nun vor dem Amtsgericht Altenkirchen berichtet hat.