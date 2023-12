Nach Sturmtief Zoltan: Feuerwehreinsätze und Stromausfälle im Kreis Altenkirchen

Das Sturmtief Zoltan hat am Donnerstag seine Spuren im Kreis Altenkirchen hinterlassen.

Foto: Sven Hoppe/picture alliance / /dp

Alleine die Feuerwehr der VG Betzdorf-Gebhardshain rückte am Donnerstag zu rund 20 Einsätzen aus.

Beim Großteil handelte es sich um umgestürzte Bäume, die Fahrbahnen versperrten. Zwischen Gebhardshain und Malberg im Bereich Schwedengraben wurde gar ein Fahrzeug durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Verletzt wurde niemand. Vereinzelt wurden die Einsatzkräfte auch wegen überfluteter Straßen alarmiert.

Ab den Abendstunden des vergangenen Donnerstags fuhren Polizei, Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Dienstgebiet der Polizeiinspektion (PI) Altenkirchen zahlreiche Einsätze. „Eine große Anzahl umgestürzter Bäume zog erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen nach sich, zwei Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit umgestürzten Bäumen verliefen glücklicherweise ohne Verletzte“, heißt es in der Mitteilung der PI Altenkirchen. Auch die Stromleitungen seien teilweise durch das Unwetter in Mitleidenschaft gezogen worden.

Bereits seit den Mittagsstunden am vergangenen Donnerstag waren Polizei, Feuerwehr und Straßenmeistereien stark aus dem Dienstbereich der Polizeiinspektion Betzdorf eingebunden. Die Beamten schreiben in ihrer Pressemitteilung, dass zu sehr vielen umgestürzten Bäumen gekommen sei, die Fahrbahnen blockierten. Der Umsturz eines Baumes hat zudem auch zu einem Verkehrsunfall geführt, bei dem aber niemand verletzt wurde. Weiter kam es zu Beschädigungen an einer Baustellenampel sowie umherfliegender Dacheindeckungen.

Gut zu tun hatte auch die Polizeiinspektion Straßenhaus. So habe das Sturmtief Zoltan in deren Dienstgebiet für zahlreiche Beeinträchtigungen und Beschädigungen gesorgt. Im Zeitraum von Donnerstag, 14.50 Uhr, bis Freitag, 3.45 Uhr, habe die Wache Kenntnis von 32 sturmbedingten Gefahrenstellen und Beeinträchtigungen erhalten. Neben zahlreichen umgestürzten Bäumen auf Kreis-, Land- und Bundesstraßen, sowie Stromleitungen seien mehrere mit Wasser vollgelaufene Keller gemeldet worden.

Des Weiteren kam es um 20.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 257 zwischen Niederbreitbach und Kurtscheid. Aufgrund des Sturms kippte ein Baum mittig auf einen fahrenden Bus. Das Dachfenster des Busses wurde dabei beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Busfahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt, wie die Polizeibeamten weiter mitteilten. Um 16.37 Uhr wurde der Wache ein umgestürzter Baum auf ein Wohnhaus in Neustadt (Wied) gemeldet. Auch hier blieb es bei einem Sachschaden.

Zahlreiche Stromausfälle

Der Energieversorger Syna meldete zudem zahlreiche Stromausfälle. Betroffen waren laut einer Pressemitteilung Teile von Ascheid, Bauscheid, Döttesfeld, Dürrholz, Alberthofen, Haberscheid, Hilgert, Lahrbach, Niederdreis, Niederwambach, Oberdreis, Puderbach, Ratzert, Reichenstein, Richert, Rodenbach, Seifen, Stürzelbach, Weroth und Woldert.

Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna den Großteil der betroffenen Ortsgemeinden nach rund 90 Minuten wieder mit Strom versorgen. Um 2 Uhr hatten alle Haushalte wieder Strom. red