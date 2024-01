Seit dem 15. Januar fehlt Emmerzhausen ein Ortsbürgermeister. Amtsinhaber Volker Schüler trat an diesem Tag auf der Ortsgemeinderatssitzung überraschend und mit sofortiger Wirkung zurück. Nun muss der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Helmut Stühn, die Lücke füllen. Zumindest so lange, bis die Wähler oder der Ortsgemeinderat einen neuen Ortschef bestimmt haben. Wie es in Emmerzhausen weitergeht.