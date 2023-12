Plus Wissen Nach Rohrsanierung in Wissen: Weststraße ist nicht mehr gesperrt Zum Schutz der einsturzgefährdeten Köttingsbach-Verrohrung war die Weststraße in Wissen seit Anfang August für den Schwerlastverkehr gesperrt, leichtere Fahrzeuge mussten in gedrosseltem Tempo eine einseitige Fahrbahnverschwenkung passieren. Diese Verkehrseinschränkung gehört nun der Vergangenheit an, denn seit Mittwoch ist die Weststraße wieder frei.

Wie die Verbandsgemeindeverwaltung in einer Pressenotiz mitteilt, wurde die Bachverrohrung am Montag und Dienstag in einem ersten Teilabschnitt (ab der Polizeiwache, unter diversen Gebäuden hindurch bis zum Brunnenweg) saniert. Um in das defekte Betonrohr ein neues Kunststoffrohr, einen sogenannten Inliner, einziehen zu können, war der Köttingsbach temporär umgeleitet worden, denn ...