Nach Kellerbrand in Mudersbach: 36-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Zu einem Brand ist es am vergangenen Samstag in Niederschelderhütte gekommen. Foto: Leurs

Über den Kellerbrand am vergangenen Samstag im Mudersbacher Ortsteil Niederschelderhütte hat die Polizei nun neue Informationen mitgeteilt. Ein 36-Jähriger galt als tatverdächtig, den Brand in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Friedhof“ gelegt zu habe (wir berichtetn). Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sei der festgenommene Tatverdächtige am Sonntagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Nun hat die Kriminalinspektion Betzdorf die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten familiäre Streitigkeiten das Motiv für die Tat gewesen sein, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Aufgrund des noch laufenden Ermittlungsverfahrens können allerdings derzeit keine genaueren Auskünfte zum Tathergang sowie zu den Hintergründen erteilt werden. Gut 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Niederschelderhütte, Mudersbach, Brachbach und Kirchen, unterstützt durch eine Drehleiter aus Eiserfeld, konnten durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Das Mehrfamilienhaus ist weiterhin bewohnbar. red