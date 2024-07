Plus Kettenhausen

Nach Beinahe-Tod auf Kursfahrt: Beliebte Lehrerin verlässt nach über 30 Jahren das Westerwald-Gymnasium

i Seit 40 Jahren arbeitet Christa Kuon-Rehm nun im Schuldienst. In dieser Zeit hat sie viele Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur begleitet. Einige sind als ihre Kolleginnen und Kollegen an das Westerwald-Gymnasium zurückgekehrt: Sebastian Leins, Linda Räder, Kim Ramseger, Alexander Stahl und Melanie Wienberg. Foto: Nicola Gmach

Dass Christa Kuon-Rehm heute in ihrem schönen Haus in Kettenhausen sitzt, Tee ausschenkt und mit uns über ihren Abschied aus dem Schuldienst nach über 40 Jahren spricht, grenzt an ein Wunder, denn die beliebte Lehrerin, die 33 Jahre Biologie, Chemie und Informatik am Westerwald-Gymnasium in Altenkirchen unterrichtete, hatte während einer Kursfahrt vor 13 Jahren einen Unfall, der sie fast das Leben kostete.