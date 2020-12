Bitzen

Vor allem in Bayern bilden zahlreiche Brauereien die Grundlage für Museen, die sich mit dem Gerstensaft befassen. In Bitzen wurde brauereimäßig noch kein Bier gebraut; trotzdem etablierte sich vor einem Jahr in der Mittelstraße 4 ein überaus sehenswertes und informatives Biermuseum. Luis de Sousa bringt Bierliebhaber und Interessierte regelrecht zum Staunen, vermittelt deutsche und internationale Biertraditionen und beantwortet Fragen auf einer unterhaltsamen und anregenden Bierreise um die Welt.