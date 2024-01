Plus Weyerbusch Mutmaßliche Automatensprenger: Sparkasse Westerwald-Sieg plant umfassende Analyse Nach der Tat von zwei maskierten Männern am 8. Januar in Weyerbusch analysiert die Sparkasse Westerwald-Sieg den Vorfall. Auf RZ-Nachfrage teilt die Sparkasse mit, dass es zu keinen größeren Schäden gekommen sei. Die Suche nach den Tätern läuft weiter. Von Annika Stock

Die Täter kamen kurz, aber sie waren da: Am 8. Januar versuchten zwei maskierte Männer zwischen 0.45 und 0.47 Uhr, einen Geldautomaten in der Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg an der Frankfurter Straße in Weyerbusch aufzuhebeln (die RZ berichtete). Vermutlich wollten sie Festsprengstoff anbringen. Die Sicherheitstechnik hat wohl Schlimmeres verhindert, die ...