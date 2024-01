Die Kriminalpolizei Koblenz sucht weiter nach den mutmaßlichen Automatensprengern von Weyerbusch. Zwei maskierte Männer versuchten am Montag, 8. Januar, einen Geldautomaten in der Filiale der Sparkasse Westerwald-Sieg aufzuhebeln. Die Ermittlungen laufen. Zeugen sollen sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.