Musik schlägt Brücke nach Uganda: Betzdorfer Dirigent unterrichtet per WhatsApp Schüler in Afrika

Von Gaby Wertebach

i Der Dirigent der Jugendkapelle der Stadt Betzdorf, André Becker, engagiert sich für Musikunterricht in Uganda. Dafür ruft er zu Spenden von Instrumenten und Geld auf. Foto: Gaby Wertebach

Der Dirigent der Jugendkapelle der Stadt Betzdorf, André Becker, hat ein großes Herz und ein großes Ziel. Er möchte bedürftige Kinder und Jugendliche in Kampala (Uganda) unterstützen, indem er hilft, sie an die Musik heranzuführen. Während eines Konzerts in der hiesigen Region lernte er Francis Kalema, den Gründer und Leiter der African Music School (AMS), in Kampala kennen. „Er sah mit ganz großen Augen zu“, so Becker.