Plus Betzdorf Möglichmacher der Energiewende: Wie konnte Alan Hughes mit Enerix Westerwald-Bonn so durchstarten? Von null auf 182 Mitarbeiter innerhalb weniger Jahre, dazu die Erweiterung des Hauptstandorts und zahlreiche Neueröffnungen: Wie gelang Alan Hughes von Enerix Westerwald-Bonn dieser Erfolg? Von Daniel-D. Pirker

Der rote Schriftzug gehört mittlerweile fest zum Straßenbild in der weiteren Region. Die Lieferwagen von Enerix Westerwald-Bonn sind gefühlt allgegenwertig. „Dass das so einen Verlauf nimmt, damit hätte ich nicht gerechnet“, sagt Alan Hughes bei einem Besuch der RZ im Hauptstandort in Betzdorf-Bruche. Für den Geschäftsführer und Gründer schließt sich ...