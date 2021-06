Was zunehmend Standard wird, ist bereits im St. Marien-Krankenhaus Siegen etabliert: Der sogenannte Radialis-Zugang als bevorzugter Zugangsweg zur Untersuchung der Herzkranzgefäße in der sogenannten Koronarangiografie ist dem „klassischen“ Zugangsweg über die Leistenarterie in vielerlei Hinsicht überlegen. Nun geht zum 1. Juli die sogenannte Radialis-Lounge in Betrieb, wie das Krankenhaus mitteilt.