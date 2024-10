Plus Kirchen

Mit Musik bis in den Abend: Zum 19. Mal lädt Kirchen zum Stadtfest

i Nächste Woche startet am Sonntag das 19. Kirchener Stadtfest. Es gibt ein buntes Programm ab 11 Ur bis in den späten Abend. Foto: Archiv Thomas Leurs

Am Sonntag, 3. November, startet das 19. Kirchener Stadtfest. Von Musik, über Stände von Beschickern sowie ortsansässigen Firmen und Vereinen wird in der Linden-, Brücken- und Bahnhofstraße wieder viel geboten. Und auch an die Kleinen ist natürlich gedacht.