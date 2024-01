Missbrauchsopfer aus dem AK-Land: Jenny kämpft jeden Tag mit den Folgen – ein Assistenzhund könnte ihr helfen

„Der Fokus liegt immer auf den Tätern, ich will aber, dass man sieht, was das mit den Opfern macht“, sagt Jenny Schmitt (Name von der Redaktion geändert) mit Nachdruck. Die junge Frau hat all ihren Mut zusammengenommen, um den Schritt an die Öffentlichkeit zu tun. Begleitet wird sie von ihrer Alltagshelferin, eine ausgebildete Fachkraft, ohne die Jenny nicht aus dem Haus gehen könnte.