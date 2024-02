Ein groß angelegter Polizeieinsatz hat am Mittwochmittag für Aufsehen in der Betzdorfer Innenstadt gesorgt. Die Polizei meldete ein Körperverletzungsdelikt und eine „zunächst unklare Gefährdungslage“. Einen Tag später ist klar: Ein Beziehungsstreit ist in eine Gewalteskalation gemündet.