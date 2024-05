Plus Kirchen

Medizinische Themen größte Herausforderung: Hundhausen strebt dritte Amtszeit an

i Kirchens Stadtbürgermeister Andreas Hundhausen mit seiner Labrador-Dalmatiner-Hündin Lilly. Sie ist für ihn ein Ausgleich zum arbeitsintensiven Stadtchefjob. Foto: Thomas Leurs

Seit zwei Amtszeiten. also seit zehn Jahren – ist Andreas Hundhausen (SPD) mittlerweile Stadtbürgermeister in Kirchen. Und er will es auch noch für eine dritte bleiben. Einen Gegenkandidaten einer anderen Partei muss er nicht fürchten. Und auch, wenn er in den vergangenen Jahren viel für die gut 8400-Einwohner-Stadt erreicht hat, wie er im Gespräch mit der Rhein-Zeitung sagt, stehen in den kommenden Jahren noch ein paar große Herausforderungen an.