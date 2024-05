Plus Altenkirchen Marienthaler Forum: Kenner beleuchtet das deutsch-amerikanische Verhältnis Von Thomas Hoffmann i Lebendig, anschaulich und mit klaren Aussagen: Der in Deutschland lebende Politikwissenschaftler Andrew Denison war im Altenkirchener Hotel Glockenspitze zu Gast beim Marienthaler Forum, wobei er die politischen Gegebenheiten und Befindlichkeiten der USA (hier mit einer Karte) verdeutlichte und Deutschland als wichtigen geostrategischen Partner der USA ins Visier nahm. Foto: Thomas Hoffmann Amerika und Deutschland brauchen einander, und das in vielfacher Hinsicht, das war wohl die wichtigste Erkenntnis, die die etwa 40 Besucher (unter ihnen auch Forumsgründer Ulrich Schmalz) am Samstag auf Einladung des Leiters des Marienthaler Forums, Ekkehard Schneider, im Altenkirchener Hotel Glockenspitze gewannen. Lesezeit: 3 Minuten

„Wir feiern in diesem Jahr 75 Jahre Grundgesetz in einer westlichen Werteordnung mit einem stabilen rechtsstaatlichen System, meine Generation konnte 75 Jahre in Frieden und Freiheit leben“, mit diesen Worten führt Schneider in die Thematik ein, wobei er zugleich den Blick auf eine sich rasant verändernde geostrategische Lage lenkt: „Die ...