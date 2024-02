Landrat Enders auf Firmenbesuch: Auch bei italienischen Spezialitäten steigen Kosten

Im Rahmen ihrer regelmäßigen Betriebsbesuche haben Landrat Peter Enders und der Wirtschaftsförderer des Landkreises Altenkirchen, Lars Kober, das Unternehmen „La Piccola – vino e più“ in Altenkirchen besucht. „La Piccola – vino e più“ ist ein Fachgeschäft für italienische Spezialitäten, das seit 2016 von Nadine Grifone geführt wird. Beheimatet ist es in der ehemaligen Altenkirchener Bahnhofsgaststätte „Petzstuben“.

Landrat Peter Enders (rechts) und Lars Kober, Leiter der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen, zeigten sich beeindruckt von dem Angebot des italienischen Feinkostladens, der von Nadine Grifone geführt wird. Foto: Marina Davydov

Angeboten werden italienische und qualitativ hochwertige Produkte, beispielsweise Pasta, Pesto, Käse, Salami, Olivenöle, Balsamico-Essige, Antipasti, Kaffee und vieles mehr. Die Weine werden unter anderem von vier Direktimporteuren bezogen, die eine hohe Qualität und eine faire Preisgestaltung garantieren. Neben Wein und Spirituosen wird auch italienisches Bier aus Sizilien und Sardinien angeboten. Die Räume wurden liebevoll renoviert und mit italienischem Flair ausgestattet. „Mit der Gründung des ‚La Piccola – vino e più‘ habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht“, so Nadine Grifone, deren väterlicher Teil der Familie aus Italien stammt.

Kundenkreis, der von Privatpersonen über Gastronomen bis hin zu Firmen reicht. Neben dem Tagesgeschäft verkauft man sehr viele Präsentkörbe, die individuell nach den Wünschen der Kunden zusammengestellt werden. Im Café selbst kann man italienische Kaffeespezialitäten und süße Kleinigkeiten wie Trüffelpralinen und Cornetti verköstigen. Das Café bietet Platz für 20 Gäste, an denen die Kunden die Produkte in gemütlicher Atmosphäre genießen können. Außerdem bietet Nadine Grifone regelmäßig Weinproben an.

Die Inhaberin führt nicht nur ein erfolgreiches Unternehmen, sie ist auch sozial aktiv. So gibt es beispielsweise den „caffè sospeso“, der von Kunden gespendet und vom Unternehmen an Obdachlose weitergegeben wird. Grifone engagiert sich ehrenamtlich im Hospizverein Altenkirchen und arbeitet im Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde.

Grifone berichtete aber auch von den Herausforderungen, denen sie sich aktuell stellen muss: „Die Preise für einige Produkte wie zum Beispiel kalt gepresstes Olivenöl, sind stark gestiegen, aber ich versuche die Erhöhung möglichst nicht an die Kunden weiterzugeben. Hinzu kommt, dass es wirklich sehr schwierig ist, qualifiziertes Personal zu finden, da der Fachkräftemangel in der Branche massiv ist.“ Landrat Enders und Lars Kober zeigten sich beeindruckt von dem vielfältigen Angebot und bedankten sich für die Möglichkeit des Besuchs in ihrem kleinen italienischen Feinkostladen.