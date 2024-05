Plus Daaden

Kunstprojekt in Daaden: Kreativ mit aktuellen Krisen auseinandergesetzt

Von Claudia Geimer

i Stolz präsentieren die Schülerinnen das Plakat, mit dem für die Ausstellung im Haus Friede der Evangelischen Gemeinschaft in Daaden geworben wird. Foto: Claudia Geimer

„Kriege, Umweltverschmutzung – was konkret sind Krisen? Darüber haben wir uns Gedanken gemacht“, erzählt Chiara Loos. Die 16-Jährige geht in die Klasse 10b der Hermann-Gmeiner-Schule in Daaden. Zusammen mit ihren 25 Klassenkameraden gestaltet Chiara eine Ausstellung, die vom 3. bis zum 8. Juni im Haus Friede der Evangelischen Gemeinschaft in Daaden zu sehen sein wird. Das Thema lautet: „Ich krieg die Krise“.