Plus Kirchen Kultdisco in Kirchen: Wo der DJ in der Kutsche auflegte „80 Besucher. fast so viele wie bei der Eröffnung der Diskothek.“ Johannes Pfeifer ist zufrieden mit dem Besuch seines Vortrags im Heimatmuseum in Kirchen. Er hat die Geschichte der Kultdisco Schwarzes Schloss (später in Crazy Horse umbenannt) seiner Heimatstadt recherchiert und jede Menge Material zusammengetragen. Von Claudia Geimer

Die Ergebnisse seiner gut eineinhalbjährigen Recherche sind bis Ende März im Heimatmuseum in Kirchen in einer Ausstellung zu bewundern. Zur Vernissage gab Pfeifer eben jenen 80 Besuchern einen Einblick in seine Recherchen und in die Geschichte des Tanzschuppens, der von seinem ersten Inhaber Herbert Graap auf den nobel klingenden französischen ...