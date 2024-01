Plus Altenkirchen Künstlerin Judith Röder überzeugt Jury: Altenkirchener Hallenbad erhält stimmungsvolles Kunstwerk Farbgläser, die das Licht einfangen und für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen, sollen künftig für zusätzliche Entspannung im neuen Hallenbad in Altenkirchen sorgen. Die freischaffende Künstlerin Judith Röder hat mit ihrem Entwurf die Preisjury überzeugt. Im Rahmen der künstlerischen Ausgestaltung des Neubaus fand ein nichtoffener Wettbewerb „Kunst am Bau“ statt. Von Annika Stock

Hierbei sollten die Entwürfe die künstlerische Ausgestaltung der Wandnische im Hallenbad aufgreifen. Künstlergemeinschaften und freischaffende Künstler konnten sich an dem Wettbewerb mit unterschiedlichen Entwürfen beteiligen. Der Preisjury lagen am Ende 103 Ideenskizzen vor, die bewertet werden mussten. In die engere Auswahl kamen insgesamt acht Bewerber. Kunstinstallation greift das Element Wasser auf Röder ...