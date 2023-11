Plus Katzwinkel Künftiges Baugebiet Oberkatzwinkel II: Entwässerung ist erster Schritt der Vollerschließung Die Baustellenampel in der Knappenstraße ist verschwunden, nur ein kleiner Asphaltstreifen erinnert an den vorherigen Graben. Das alles zeugt vom guten Fortgang der Bauarbeiten für das Baugebiet Oberkatzwinkel II. Von Elmar Hering

Wie bekannt, werden in dem künftigen Wohngebiet insgesamt 27 Baugrundstücke entstehen, 11 davon gehören nach dem entsprechenden Grunderwerb der Ortsgemeinde – größtenteils im inneren Bereich der späteren Ringstraße, die den Namen Ahornweg tragen wird. Bislang, so Ortsbürgermeister Hubert Becher, liegen Interessensbekundungen von 36 Bauwilligen vor. Dank an benachbarte Grundbesitzer Knackpunkt des seit ...