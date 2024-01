Küchenbrand in Wehbach: Feuerwehr rückt in Koblenz-Olper-Straße an

Zu einem Küchenbrand ist es am Mittwoch, 10. Januar, in Wehbach gekommen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Ein Trupp musste mit Atemschutzmasken in das Haus.

In der Koblenz-Olper-Straße in Wehbach musste die Feuerwehr zu einem Küchenbrand ausrücken. Dieser ging glücklicherweise glimpflich aus. Foto: Jana Baldus/VG-Feuerwehr Kirchen

Zu einem größeren Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchen mit mehreren Wagen am Mittwochmittag, 10. Januar, gegen 12.30 Uhr ausrücken. Wie Pressesprecherin Jana Baldus mitteilte, ist ein Küchenbrand in Wehbach der Grund.

Löschzüge aus Wehbach-Wingendorf und Kirchen sowie das DRK waren bei dem gemeldeten Küchenbrand in Wehbach im Einsatz. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich das Szenario und ein Atemschutztrupp ging in die Küche vor“, schreibt Baldus in der Pressemitteilung. Auf dem Herd habe eine Plastikschüssel gebrannt, welche mit wenig Wassereinsatz gelöscht werden konnte. Das betroffene Material wurde aus dem Haus entfernt und außerhalb noch einmal abgelöscht. Im Anschluss wurde das Haus belüftet. Die Koblenz-Olper-Straße war in der Ortsdurchfahrt Wehbach für circa eine Stunde voll gesperrt. red