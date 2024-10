Krimizeit in Hamm: Griechischer Star-Autor bei Literaturtagen zu Gast

Internationales Flair bei den Westerwälder Literaturtagen: In Hamm und in Montabaur stellt der preisgekrönte Autor Petros Markaris „Das Spiel mit der Angst“ vor.

Gleich zweimal dürfen die Westerwälder Literaturtage den bekannten und vielfach preisgekrönten griechischen Autor Petros Markaris begrüßen, der eigens aus Athen anreist. Er wird am Sonntag, 13. Oktober, um 18 Uhr im Kulturhaus Hamm und am Dienstag, 15. Oktober um 19 Uhr im InnoLab in Montabaur aus seinem Buch „Das Spiel mit der Angst“ lesen. Moderiert werden beide Veranstaltungen von Bernhard Robben, der schon viele Lesungen der Westerwälder Literaturtage bereichert hat.

In „Das Spiel mit der Angst“ kämpft nicht nur der aus Markaris' Kriminalromanen bestens bekannte Kommissar Charitos gegen das Verbrechen. Auch ein alter Maler, der schon Krieg und Hunger erlebt hat, wehrt sich gegen die neusten Finten des Schicksals und erfindet ein Spiel mit der Angst. Und schließlich sind da noch ein Grieche und ein Türke, zwei Restaurantbesitzer und Konkurrenten, die sich gegenseitig alles Böse an den Hals wünschen. Doch als sie zufällig an einem Tisch essen, entdecken sie köstliche Gemeinsamkeiten.

Menschlichkeit und Humor

In den vorliegenden Geschichten kommen Petros Markaris’ Facettenreichtum, seine Menschlichkeit und sein Humor gut zum Ausdruck. Ob Kurzkrimi oder autobiografische Erinnerung, ob Athen, Deutschland oder Istanbul – Petros Markaris gelingt es, die verbindenden Momente unterschiedlicher Kulturen hervorzuheben. Im Gepäck hat der Autor aber auch seinen neuen Fall für Kostas Charitos, den er auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen wird: „Der Aufstand der Frauen“.

Dieser Fall stellt den Kommissar auf eine schwere Probe. Gerade zum Polizeichef von Athen befördert, ermittelt er zum ersten Mal nicht selbst. Stattdessen muss die neue Leiterin des Mordkommissariats, Antigoni Ferleki, den Mord an einer Archäologin aufklären. Ein Fall, der Sprengkraft birgt, denn im Hintergrund agiert eine Gruppe amerikanischer Investoren, die viel Geld nach Attika bringen wollen. Und für Geld tun manche Menschen alles.

Petros Markaris, geboren 1937 in Istanbul, ist Verfasser von Theaterstücken und Schöpfer einer Fernsehserie, er war Co-Autor von Theo Angelopoulos und hat deutsche Dramatiker wie Brecht und Goethe ins Griechische übertragen. Mit dem Schreiben von Kriminalromanen begann er erst Mitte der Neunzigerjahre und wurde damit international erfolgreich.

Europäische Preise gewonnen

Er hat zahlreiche europäische Preise gewonnen, darunter den Pepe-Carvalho-Preis sowie die Goethe-Medaille. Petros Markaris lebt in Athen. Bernhard Robben, 1955 im Emsland geboren, studierte Philosophie und Germanistik in Freiburg und Berlin. Er ist ein gefragter und preisgekrönter Literaturübersetzer. Seit 2012 ist er bei den ww-Lit regelmäßig als Moderator eingeladen.

Der Vorverkauf läuft bereits: Gebührenfreie Tickets für 15 Euro sind erhältlich in allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen. Bei Internetbestellungen über ticket-regional.de können eventuell Gebühren für Zahlungsverkehr und Versand anfallen. Wer keine Vorverkaufsstelle in der Nähe aufsuchen kann, bekommt auf Wunsch die Karten gebührenfrei auf Rechnung von der Programmleiterin zugeschickt: Tel. 02742/1874 (Der Buchladen Wissen) oder E-Mail an buchladenwissen@web.de An der Abendkasse kosten die Karten, wenn noch verfügbar, 18 Euro.