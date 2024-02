25 neue Sirenen hatte der Kreis Altenkirchen bereits im Jahr 2022 beauftragt. Seit Herbst 2023 werden die Ersten eingebaut. Nun hat der Kreisausschuss die nächsten 60 Anlagen in Auftrag gegeben. Diskussionen in dem Gremium gab es zwar keine, wohl aber etwas Ärger bei der Ausschreibung. Was steckt dahinter?