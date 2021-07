Kreis Altenkirchen: Corona kann Lust auf Immobilien nichts anhaben

Die Corona-Pandemie hat die Immobiliengeschäfte nicht in die Knie gezwungen. Dies ist eine tragende Erkenntnis des Landesgrundstücksmarktsberichtes und trifft auch auf die Grundstücks- und Häuserkäufe in der Region Westerwald-Taunus (WWT) zu. „Es hat beim ersten Lockdown im März und April 2020 zwar einen Rückgang bei den Kaufverträgen gegeben, doch zum Ende des Jahres haben wir hier wieder einen Anstieg registriert“, erläutert Christian Paulik, Abteilungsleiter Bodenmanagement beim Vermessungs- und Katasteramt in Westerburg. Hier ist man zuständig für die Kreise Altenkirchen, Westerwald, Neuwied und Rhein-Lahn. Von einem „Schockeffekt“ spricht er mit Blick auf den Beginn des vorigen Jahres, doch der „Nachholeffekt“ habe dafür gesorgt, dass bei den Kaufverträgen, aber vielmehr noch bei den Umsätzen, das Jahr 2019 noch in den Schatten gestellt wurde.