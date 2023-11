Die Künstlerin Angelika Brenner, 1956 in Kirchen geboren, lebt in Freusburg in einer Umgebung, die vom Atelier bis zur Küche durchweg individuell und originell gestaltet ist. Brenner malt, was sie will, unabhängig von dem, was die Zeiten gerade verlangen. Und sie nimmt die Dinge gern selbst in die Hand. Ihre Malerei ist voller Energie und Lebenshunger. So kann nur jemand malen, der innerlich brennt, was die beeindruckende Vita der Künstlerin belegt.