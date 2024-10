Konzert zum Tag der Deutschen Einheit in Wissen: Horizonte in klanglichen Sphären geöffnet

In weiten Teilen grandios und in einer fulminanten Besetzung – unter anderem mit Bläsern, Streichern, Pianist und Schlagzeugern – servierte die Bläserphilharmonie des Kreises Altenkirchen unter der Leitung von Marco Lichtenthäler ein mehrstündiges musikalisches Menü, das in Stücken wie dem „Earth-Song“ von Frank Ticheli als auch in der „Planetensuite“ von Gustav Holst sowohl den Frieden auf der Erde beschwor als auch in die Unendlichkeit des Weltalls entführte. Foto: Thomas Hofmann