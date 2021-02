Kirchen: Bahnsignal beschädigt

Gut ein Jahr ist es her, dass vor dem „Casa“ in Kirchen ein altes, neun Meter hohes Eisenbahnsignal aufgestellt wurde. Ein passender Ort, schließlich ist das Restaurant im Kirchener Bahnhofsgebäude beheimatet. Für Eigentümer Rainer Kipping, ein bekennender Eisenbahnfan, ging damit ein Wunsch in Erfüllung.

Nun aber ist das fast hundert Jahre alte, rot-weiße Wahrzeichen, das früher auf der Strecke zwischen Kirchen und Olpe stand, zur Zielscheibe von Randalierern geworden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, machten sich unbekannte Täter in der Nacht zum 30. Januar, gegen 3.30 Uhr, an dem Eisenbahnsignal zu schaffen. Der untere Teil wurde durch massive Gewalteinwirkung erheblich deformiert. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nehmen der Polizeibezirksdienst in Kirchen oder die Polizeiinspektion in Betzdorf unter Tel. 02741/9260 entgegen.